Українські воїни показали роботу Третьої роти Другого механізованого батальйону 3 ОШБр на Бахмутському напрямку. Вони вибили росіян із посадки та поповнили обмінний фонд.

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Як пройшов бій

Втрати з боку росіян: 12 – 200, 2 – 300. І ще троє – на обмін. Полонених могло бути більше, але пропозицію здатися і зберегти своє життя прийняли тільки троє,

– зазначили військові.

Видно, як наші воїни кидають гранати та стріляють по росіянах.

Працює 3 ОШБр / Скриншоти 24 Каналу

Наші бійці запропонували окупантам здатися, але у відповідь полетіла граната. Втім, деякі росіяни повиходили з окопів.

Як працює Третя штурмова: дивіться відео (18+, є ненормативна лексика)

Яка ситуація на Сході України

На вечір 9 вересня у Генеральному штабі зазначили, що наші воїни мають успіхи.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Мають успіх у районах південніше Роботиного та Кліщіївки, закріплюються на досягнутих рубежах, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території,

– ідеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують противника в районах Оріхово-Василівки, Богданівки та Кліщіївки.

На Лиманському наші захисники відбили ворожі атаки в районі Берестового.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки, Кислівки Харківської області, Новоселівського Луганської області.

На Авдіївському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку протягом доби наші воїни відбили 8 атак ворога в районі Мар'їнки.

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"Вибори" на окупованих територіях

Сьогодні росіяни проводять "вибори", в тому числі на окупованих територіях України, які вони цинічно називають "новими" (і, слід додати, які недовго пробудуть під контролем Росії). Українське підпілля зриває їх як може. Смішно, але фарс окупантів триватиме три дні, а росіяни називають це "Єдиним днем голосування".

9 вересня окупаційній "владі" на Донбасі увімкнули гімн України та пісню "Батько наш Бандера". Відео із їхньою реакцією оприлюднили білоруські ЗМІ. На обличчях загарбників одразу відбився новий спектр емоцій: від байдужості до нерозуміння та навіть страху. Хтось намагався перекричати гімн, хтось нервово посміхався, але більшість просто сиділа й чекала, доки він закінчиться, боячись поворухнутись.