Трое военных пострадали во время международных учений в Латвии: в каком они состоянии

В результате несчастного случая во время учений Namejs 2021 пострадали трое военнослужащих вооруженных сил союзников Латвии. Инцидент произошел 10 сентября на Адажском полигоне.

Об этом сообщил представитель латвийского министерства обороны Каспарс Галкинс. Однако не уточнил, что же стало причиной травмирования воинов.

Читайте также Во время учений "Запад 2021" произошла массовая вспышка дизентерии среди военных

В каком состоянии пострадавшие

Пострадавших военных оперативно доставили в медучреждение. Одного из них выписали сразу. Двое других продолжат лечение в стационаре.

Они находятся в стабильном состоянии.

Спикер также отметил, что родных раненых военнослужащих уже проинформировали об инциденте, а его обстоятельства сейчас расследуются.

Обратите внимание! Военные учения Namejs 2021 продлятся до 3 октября.