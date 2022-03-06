Трофеи и лом: техника врага перешла в руки украинцев Сумской области

В Сумской области войска русских оккупантов продолжают нести утраты. Генеральный штаб ВСУ поделились фотографиями захваченных танков боевиков, которые сейчас больше похожи на металлолом.

Фото вражеской техники, уже перешедшей под ходатайство ВСУ, распространяются по сети.

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Новые результаты боевой деятельности украинских воинов Сумской области. И, конечно же, трофеи,

– говорится в публикации.

Захвачена техника оккупантов / Фото Генеральный штаб ВСУ

Напомним, что единственный город Сумщины, который оккупировал враг – Тростянец. Однако, по словам главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, количество идущей через город вражеской техники значительно уменьшилось.

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