Фсбшная связь, танки, пушки: какие редкие трофеи россиян ВСУ получили на Харьковщине

Оккупанты в панике убегали во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области и оставляли множество ценных трофеев. Некоторые наши подразделения вообще временно разрешили проблему с боеприпасами.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель военного направления Фонда Сергея Притулы Роман Синицын. По его словам, оккупанты оставляли столько трофеев, потому что у них посыпалась система управления и связи. Никакого организованного отступления не было – они просто панически убегали .

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Захватчики часто отступали на гражданских автомобилях, изъятых у местного населения. Но Вооруженные Силы все равно их доставали.

Очевидно, что бронетехника едет помедленнее. И это более удобная цель для артиллерии, чем условные "Жигули". Впрочем, их доставали, в частности, "Хаймарсами". Имелись фрагменты тел по дорогам. Все выглядело, как паническое бегство,

– отметил Синицын.

Затрофеили десятки танков

Трофеев в Харьковской области было очень много. Среди всего – командно-штабные машины с российской фсбшной связью, разные артиллерийские системы. Удалось захватить десятки танков и другой бронетехники, которая была полностью или частично повреждена.

Некоторые подразделения на уровне бригад временно решили вопрос о боеприпасах. Речь идет о 120-миллиметровых минах и советских снарядах калибра 152-миллиметров. Раньше их не хватало, а теперь удалось несколько пополнить запасы.

Как отмечает Синицын, важно, что оккупанты оставляли множество документов, среди которых были и с грифом "секретно". В будущем точно выйдет много журналистских расследований о российских извергах, сидевших на оккупированной Харьковщине.

Еще один важный трофей – беспилотники "Орлан-10" с наземной станцией, антеннами и документацией. Специалисты уже изучают эти аппараты, что поможет украинским военным лучше противодействовать этим "птичкам".

Интересно, что оккупанты буквально превращают свою технику в помойку. Они вообще за ней не ухаживают.

Буквально сегодня общался с одним из командиров подразделения морской пехоты, затрофеивших определенную артиллерийскую технику, изготовленную в 2021 году. Оккупанты там и жили, и ели, и чуть ли не в туалет ходили. Она в рабочем состоянии, но была захламлена. Жаловались, что противно было убирать. Банальная свалка,

– рассказал Синицын.

Какую технику ВСУ затрофеили во время контрнаступления в Харьковской области: смотрите видео

Добавим, военный эксперт Петр Черник объяснил, почему контрнаступление ВСУ на Херсон отличается от аналогичной операции в Харьковской области. Все из-за географии. Если Харьковская область – это леса и река, которую можно в некоторых местах даже на технике форсировать, то в Херсонской области с этим значительно труднее.

Роман Синицын –