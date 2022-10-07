Более половины танкового парка ВСУ – трофеи, – разведка Британии

7 октября 2022 , 09:59
Читати новину українською

Источник:

Министерство обороны Великобритании

Российские захватчики убегают с оккупированных территорий и оставляют свою технику. Поэтому у Вооруженных сил Украины много трофеев.

Перепрофилированная захваченная российская техника сейчас составляет значительную часть военной техники Украины. Об этом сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

На тему Выстрелы к гранатомету и много патронов: бойцы ССО затрофеили враждебный КамАЗ

Сколько у ВСУ трофеев

Украина захватила не менее 440 российских боевых танков и около 650 других бронированных машин после вторжения.

Большая часть танкового парка, который сейчас есть в Украине, потенциально состоит из трофейных машин,
– заявили в британской разведке.

Отмечается, что неспособность российских экипажей уничтожить невредимую технику перед уходом или сдачей свидетельствует о низком уровне подготовки и низком уровне боевой дисциплины.

В разведке подчеркнули, что российские формирования находятся под сильным напряжением в нескольких секторах и деморализованы войска, Россия, вероятно, будет продолжать терять тяжелое вооружение.

Что затрофеили украинские военные: последние новости

Достойно внимания – ВСУ показали новенькие трофеи: смотрите видео

 

Автор: Софія Ковнір