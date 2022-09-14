Военный эксперт объяснил, почему россияне оставляют технику и какие трофеи могут использовать ВСУ

Из-за контрнаступления ВСУ российские захватчики сломя голову убегали со своих позиций. Они оставили очень много техники, среди которой есть уникальные образцы, которые теперь могут использовать ВСУ.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, когда будет переломный момент в войне.

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Россияне оставили много техники

Жданов отметил, что россияне оставили много гусеничной техники, ведь она не так быстра, как колесная. Поэтому они оставляют танки, но убегают на бронетранспортерах потому, что они на дороге могут ехать со скоростью 80 км/ч.

Также колесная техника меньше тратит горючего. Поэтому легче слить горючее в танк и заправить бронетранспортер или КАМАЗ,

– заметил военный эксперт.

Станция контрбатарейной борьбы

Между прочим, среди захваченной трофейной техники есть совершенно уникальные экземпляры. Одна из таких – станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1М". Жданов подчеркнул, что эта станция определяет расположение, в частности минометов врага и корректирует огонь артиллерии. Дальность ее действия – до 40-50 километров.

"Она очень ценна. Чем меньше таких станций в россии, тем "слепее" будет российская артиллерия", – подчеркнул он.

Военный эксперт добавил, что у Украины есть аналог такой станции, который называется "Положение". Поэтому, немного потренировавшись, военнослужащие ВСУ могут использовать эту станцию для борьбы с россиянами.

"Орлан-10"

ВСУ также захватили беспилотник "Орлан-10". К тому же, не только сам дрон, но и всю систему управления и техническую документацию. Жданов сказал, что это очень ценно, поскольку теперь он будет использоваться на поле с трезубцем в составе нашей аэроразведки.

Если есть станция управления, то наши операторы сложат все вместе и будут пользоваться. Немного потренироваться в тонкостях управления и можно использовать в составе ВСУ,

– подытожил военный эксперт.

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