Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розказав, коли буде переломний момент у війні.

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Росіяни лишили багато техніки

Жданов зазначив, що росіяни лишили багато гусеничної техніки, адже вона не така швидка, як колісна. Тому вони лишають танки, але тікають на бронетранспортерах тому, адже вони на дорозі можуть їхати зі швидкість 80 км/год.

Також колісна техніка менше витрачає пального. Тому легше злити пальне у танка й заправити бронетранспортер чи КАМАЗ,

– зауважив військовий експерт.

Станція контрбатарейної боротьби

Між іншим, серед захопленої трофейної техніки є абсолютно унікальні екземпляри. Одна з таких – це станція контрбатарейної боротьби "Зоопарк-1М". Жданов наголосив, що ця станція визначає розташування, зокрема, мінометів ворога й корегує вогонь артилерії. Дальність її дії – до 40 – 50 кілометрів.

"Вона дуже цінна. Чим менше таких станцій у росії, тим "сліпішою" буде російська артилерія", – підкреслив він.

Військовий експерт додав, що в України є аналог такої станції, який називається "Положення". Тому, трохи потренувавшись, військовослужбовці ЗСУ можуть використовувати цю станцію для боротьби з росіянами.

"Орлан-10"

ЗСУ також захопили безпілотник "Орлан-10". До того ж не лише сам дрон, а й всю систему управління та технічну документацію. Жданов сказав, що це дуже цінно, оскільки тепер він буде використовуватись на полі бою з тризубом у складі нашої аеророзвідки.

Якщо є станція керування, то наші оператори складуть усе докупи й будуть користуватись. Трохи потренуватись у тонкощах управління й можна використовувати у складі ЗСУ,

– підсумував військовий експерт.

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