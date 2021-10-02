Тройка с плюсом, – Зеленский оценил работу "слуг" за 2 года

Владимир Зеленский оценил работу партии "Слуга народа" за два года на "тройку с плюсом" по 5-балльной шкале. В то же время собственным стараниям он поставил 7 – 8 по 12-балльной.

Президент во время выездного заседания фракции в Трускавце прокомментировал изданию достижения нардепов от "Слуги народа" за 2 года работы в Раде.

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Зеленский оценил работу "слуг"

Глава государства отметил, что "слугам" не хватает опыта, однако есть и такие, которые очень подтянулись.

Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было в Украине, не было многих таких людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене,

– заявил Зеленский.

Глава государства также дал свою оценку "Слугам народа" за 2 года работы по 5-балльной шкале: "Считаю, что сейчас – 3 с плюсом".

Оценка президентом своих достижений

Как изменился сам Зеленский за два года и как оценивает собственную работу, он сначала не хотел отвечать. Однако согласился таки, оценил и себя: 7 – 8 по 12-балльной шкале.