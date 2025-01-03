Тройной ракетный удар по Чернигову: Россия убила доцента Института Ушинского Алексея Галенку

Россия 3 января 2025 года нанесла тройной ракетный удар по Чернигову. К сожалению, в результате этой атаки погиб доцент Черниговского областного института последипломного образования имени Ушинского Алексей Галенка.

Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Алексей Галенка погиб от российского удара

"К сожалению, это правда. Мне позвонила племянница Алексея Анатольевича Людмила Галенка и сказала об этом. Он сегодня еще был на работе. Кандидат педагогических наук. В последнее время работал на полставки", - рассказал ректор института Анатолий Залиский.