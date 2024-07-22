Трагедия на аттракционе в Киеве: водолазы рассказали, как удалось в Днепре найти тело парня

В Киеве 21 июля оборвался трос аттракциона возле пешеходного моста. Во время трагического инцидента погиб 20-летний мужчина, который как раз переезжал Днепр на троллее.

Тело 20-летнего мужчины нашли утром 22 июля. Водолазы ГСЧС в эфире телеканала "Киев24" рассказали, как искали тело погибшего в Днепре, передает 24 Канал.

К теме Трагедия над Днепром: прокуроры заявили, что аттракцион должны были закрыть в 2021-м, в КГГА отрицают

Как водолазы искали тело погибшего

Водолаз ГСЧС Анатолий Ефимович рассказал, что спасатели 21 июля около 6 часов искали мужчину, который упал в Днепр. Он рассказал, что у водолазов было предположение, что тело мужчины вместе с тросом и верхолазным снаряжением подтянули к берегу.

Спасатель добавил, что эта версия оказалась правдивой, и утром 22 июля водолазам удалось вытащить тело погибшего из воды. Так, тело молодого человека было в 30 метрах от берега.

Что известно о трагедии в Киеве

Около 14 часов 21 июля в сети появились сообщения, что в Киеве оборвался троллей, которым люди могли переехать через Днепр с правого берега на Труханов остров. Во время инцидента на тросе именно был человек, который также переезжал над Днепром.

Люди, которые были рядом с местом инцидента, сразу бросились на спасение. Свидетели трагедии оперативно начали вытаскивать трос из воды, однако мужчины там не было.

На месте обрыва канатной дороги начали работать спасатели и водолазы, которые почти сутки искали тело 20-летнего молодого человека.