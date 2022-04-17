В Тростянце некоторые жители мародерили в магазинах вместе с оккупантами

После того, как 3 марта российские оккупанты, выбили стекло в дверях местного магазина с товарами для дома, вынести вещи и даже наличные из касс попробовали не только российские захватчики, но и местные жители.

Об актах мародерсва свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, которые работали, пока город Тростянец на Сумщине находился под временной оккупацией. Сегодня видео распространил председатель Тростянецкого городского совета Юрий Бова.

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Что видно на видео

Жители входили в магазин целыми семьями, унося с собой по несколько пакетов с украденным имуществом. Некоторые из них даже пытались обокрасть кассовый аппарат, правда, разбили его именно российские захватчики.

Среди мародеров заметили и мужчину из терробороны.

Смотрите видео с камер видеонаблюдения:

Реакция в соцсетях:

Видео спровоцировало активное обсуждение среди населения. За менее часа сообщение собрало почти 200 комментариев. Практически все делятся вероятными способами наказания мародеров. Некоторые просто критикуют действия земляков.

Боже, как стыдно! Неужели у нас такие черствые и плохие люди?

Таких так называемых тростянчан оштрафовать, чтобы возобновить бизнес людям.

Привлечь к ответственности публично! Все должны знать своих героев.

Уродов с терробороны сразу расстрелять, а других – на разминирование.

Судить по законам военного положения.

Заберите их в Россию, пусть не позорят украинцев. Как говорится: какое пришло, такое и нашло.

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