"Схемы" назвали структуру, которая инициировала выезд депутата Трубицына за границу

Недавно журналисты выяснили, что депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын выехал за границу с разрешения украинской разведки. В ГУР заявили, что разрешение запросила "другая силовая структура", однако не назвали ее.

В свою очередь Трубицын выехал за границу тогда, когда в Украине его подозревают во взяточничестве. В феврале 2022 года его и еще пять человек разоблачили на взятке в размере 1,26 миллиона гривен.

Важно Депутат-взяточник Трубицын выехал за границу благодаря письму от Буданова, – "Схемы"

Кто инициировал выезд Трубицына за границу

Вышеупомянутое обращение действительно было инициировано командованием Сил специальных операций в январе 2023 года. Цель этого обращения – выезд за границу Владислава Трубицына как представителя благотворительного фонда "Родная Оболонь" и еще четырех человек, тоже от этого фонда,

– рассказал спикер ССО Александр Кондратенко.

По его словам, Трубицын и еще группа лиц выехали, чтобы выполнить специальную задачу обеспечения ССО специальным оборудованием.

Спикер заверил, что не может рассказать о характере задачи, потому что она "содержит данные, которые составляют служебную тайну". Однако добавил, что Силы специальных операций "крайне негативно" относятся к тому, что "это лицо воспользовалось таким поводом во время войны в своих личных целях и не вернулось в Украину для выполнения процессуальных обязанностей в суде".

Журналисты попросили ССО ВСУ, чтобы они предоставили копию их ходатайства в разведку о содействии выезда за границу депутата Трубицына. Аналогичный запрос был направлен в разведку, однако ответы по состоянию на 2 мая не получили.

Однако журналисты получили документ из собственных источников в оборонных структурах. Там закрыты персональные данные лиц, однако есть информация о выезде Трубицына.



Как Трубицын выехал за границу / Скриншот с сайта "Радио Свобода"

Документ датирован 20 января 2023 года. В письме командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко обращается на имя руководителя разведки Кирилла Буданова. Он просит содействовать выезду пятерых человек, "являющихся волонтерами". В списке есть Владислав Трубицын.

Выезжать они могли с 28 января по 25 мая 2023 года. Журналисты писали, что Трубицын за это время выехал только раз и в Украину не возвращался.

Что известно о скандале с выездом Трубицына