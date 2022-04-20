Трудная эвакуация: более 60 человек удалось спасти в Луганской области
20 апреля 2022 , 12:21Читати новину українською
Источник:Сергей Гайдай
Из Луганщины удалось вывезти более 60 человек. Эвакуация была тяжелой из-за постоянных обстрелов, но, к счастью, удачной.
Больше всего людей удалось вывезти из Лисичанска. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай 20 апреля.
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Более 60 жителей области эвакуировали сегодня, благодарен каждому, кто помогает спасать земляков. Трудная эвакуация. Опасно повсюду,
– говорится в сообщении.
Из Луганщины эвакуировали жителей:
- Рубежного – 14;
- Северодонецка – 11;
- Лисичанская – 38.
Эвакуация в Луганской области 20 апреля / Фото Сергея Гайдая
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