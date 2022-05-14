Трудные бои на Донбассе и Юге: в Генштабе назвали самые горячие точки на фронте

Украинские военные продолжают доблестно противостоять российской агрессии. В Генштабе ВСУ рассказали о самых горячих точках. Так, на Донбассе и Юге сейчас идут тяжелые бои.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, российские военные продолжают преследовать свою новую цель. Речь идет об установлении полного контроля над территорией Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей. Кроме того, оккупанты стремятся оставить за собой сухопутную границу с временно оккупированного украинского полуострова Крым.

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Ожесточенные бои продолжаются на Востоке и Юге

Вражеские бойцы продолжают вести бой в Восточной оперативной зоне. Наносят удары они как по всей линии соприкосновения, так и по глубине обороны наших военных.

В Генштабе отметили, что оккупанты активно противостоят нашим бойцам на Слобожанском, а также Донецком направлениях.

В ведомстве добавили, что на Донецком и Таврическом направлениях российские военные били из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, а также авиации. Их цель – нанести максимум потерь ВСУ, истощить наш личный состав, а также разрушить возведенные фортификационные сооружения.

Бьют из артиллерии российские военные также по Славянскому направлению. Они били по гражданской, а также военной инфраструктуре. Под вражеские обстрелы попали районы таких населенных пунктов: Довгеньке, Долина, а также Гусаровка.

В то же время оккупанты успевают изрядно понюхать пороху. Так, на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки наши военные отбили десять вражеских атак. На лом они превратили:

пять танков,

пять артиллерийских систем,

шесть единиц боевой бронированной техники,

а также семь автомобилей.

Заметим, что каждый день вражеские войска несут немалые потери. Речь идет как о личном составе, так и о технике.

Актуальные потери врага: кратко

С начала полномасштабного вторжения наши военные уничтожили 26 900 оккупантов. Также в лом превратились 1205 танков, 2900 боевых бронированных машин, 542 артиллерийские системы, 193 РСЗО, 88 средств ПВО, 200 самолетов, 162 вертолета, а также 13 кораблей.

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