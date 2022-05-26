Трудные бои в окрестностях Северодонецка, обстрел "трассы жизни", – Гайдай о ситуации в Луганской области

Российские кафиры пытаются прорваться в Северодонецк. Продолжаются тяжелые бои и не прекращаются обстрелы.

Враг хочет захватить Луганщину

Глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области по состоянию на вечер 26 мая.

На Востоке ВСУ ликвидировали 87 кафиров, уничтожили вертолет и много другой техники врага

Россияне наступают в Боровском, продолжаются тяжелые бои в окрестностях Северодонецка, враг пытается прорваться в город,

– отметил Гайдай.

У ВСУ другие планы

Сергей Гайдай подчеркнул, что враг уничтожает областной центр по артиллерии и авиации. В то же время, наши защитники держат оборону в районе Золотого и Катериновки. В Тошковке россиян сдвинули, ВСУ закрепили позиции.

Захватчики продолжают обстрел трассы "Лисичанск-Бахмут", передвигаться по ней опасно. Так что возможность перевозки гуманитарных грузов упущена. Как и недоступна возможность эвакуации гражданских.

Битва за Донбасс: коротко о главном

Основные бои проходят на Донбассе, в частности, на Луганщине. Россияне наступают в направлениях Северодонецка и Боровского.

Враг сосредоточил основные усилия на Бахмутском направлении. ВСУ дают отпор врагу, однако на некоторых позициях россиянам удалось закрепиться. В частности, в направлении Покровского и Клинового российские кафиры пошли в наступление. Им удалось захватить деревню Медная Руда в Бахмутском районе.

Еще вчера Сергей Гайдай сообщил, что Россия оккупировала 95% территории Луганской области. В то же время на подконтрольных районах области остается 40 тысяч человек.

К слову, в ОП подчеркнули, что Кремль бросил в бой на Донбассе все, что имеет, но время – на нашей стороне.

Обратите внимание – оккупанты жестоко обстреливают Луганщину: смотрите видео

За сутки 26 мая Вооруженные силы Украины уничтожили 87 кафиров, вертолет и многие другие вражеские техники.