В Польше 77% компаний, зарегистрированных в 2024 году, принадлежат украинцам, –СМИ

После начала полномасштабного вторжения в Украину, многие наши граждане выехали в Польшу. СМИ пишут, что там большинство новых компаний принадлежит именно украинцам.

В Польше 77% вновь созданных иностранцами в 2024 году компаний принадлежат украинцам. За 2,5 года полномасштабного вторжения в государстве было создано около 59 800 украинских компаний.

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Это альтернатива постоянного трудоустройства

За первые полгода 2024 года было открыто 15,2 тысячи украинских частных предприятий. Это более, чем каждая десятая компания в Польше, а именно 11,2%.

Наибольшая доля предприятий граждан Украины касается именно строительства, информационно-коммуникационных технологий и услуг.

По словам аналитика Польского экономического института Александры Вейт-Книжевской, собственный бизнес в Польше для значительного количества украинцев является альтернативой постоянного трудоустройства.

Многие украинцы считают, что лучше работать на себя, некоторые ищут более высокой заработной платы.

Кроме этого, в Польше зафиксирован рост нелегального трудоустройства украинцев. В частности, в 2023 году нелегально трудоустроенные составляли 16% застрахованных граждан Украины. В 2022 году нелегально работали 11%.