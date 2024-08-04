У Польщі 77% новостворених іноземцями у 2024 році компаній належать українцям. За 2,5 роки повномасштабного вторгнення у державі було створено близько 59 800 українських компаній.

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Це альтернатива постійного працевлаштування

За перші пів року 2024 року було відкрито 15,2 тисячі українських приватних підприємств. Це понад, ніж кожна десята компанія в Польщі, а саме 11,2%.

Найбільша частка підприємств громадян України стосується саме будівництва, інформаційно-комунікаційних технологій та послуг.

За словами аналітикині Польського економічного інституту Олександри Вейт-Книжевської, власний бізнес в Польщі для значної кількості українців є альтернативою постійного працевлаштування.

Багато українців вважають, що краще працювати на себе, дехто шукає вищої заробітної плати.

Крім цього, в Польщі зафіксовано зріст нелегального працевлаштування українців. Зокрема, у 2023 році нелегально працевлаштовані становили 16% застрахованих громадян України. У 2022 році нелегально працювали 11%.