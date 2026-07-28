Об этом пишут партизаны движения "АТЕШ" .

Как в Донбассе заставляют трудовых мигрантов подписывать контракты?

Из-за фиктивных подрядных организаций в Московской области трудовым мигрантам обещают высокие заработки за участие в строительных и восстановительных работах в Мариуполе и Донецке. Однако после завершения объектов вместо обещанных выплат людям ждет ловушка.

В кооперации с местной оккупационной полицией боевики "Ахмата" проводят силовые рейды по местам жительства рабочих. Они изымают документы, угрожают и шантажируют, чтобы заставить подписать контракт с российской армией для отправки в штурмовые подразделения.

Отказывающихся подписывать документы под предлогом сфабрикованных миграционных нарушений передают для дальнейшей депортации, предварительно забрав все заработанные средства.

Жертвами этой схемы становятся преимущественно мигранты из Центральной Азии – представители узбекского, таджикского и туркменского народов.

Мы фиксируем всех участников этой системы. Данные сотрудников оккупационной "полиции", вербовщиков и командиров "Ахмата", задействованных в эксплуатации людей, пополнили наши базы и переданы профильным структурам,

– сообщили в "АТЕШ".

Напомним, что россияне продолжают вербовку и в других странах. В частности, Россия активизировала свои попытки в Ботсване . Многих граждан этой страны россияне обманом заставляют уехать за границу, а затем принуждают к боевым действиям.

А в мае ГУР писало о ликвидации гражданина Нигерии Айебусива Олабоде Виктора 1992 года рождения на Харьковщине вблизи населенного пункта Графское. Также в феврале разведка сообщала о двух других погибших нигерийских гражданах – Хамзате Казине Калаволе и Мбахе Стивене Удоке.