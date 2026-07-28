Про це пишуть партизани руху "АТЕШ".

Як на Донбасі змушують трудових мігрантів підписувати контракти?

Через фіктивні підрядні організації у Московській області трудовим мігрантам обіцяють високі заробітки за участь у будівельних та відновлювальних роботах у Маріуполі та Донецьку. Однак після завершення об'єктів замість обіцяних виплат на людей чекає пастка.

У кооперації з місцевою окупаційною поліцією бойовики "Ахмата" проводять силові рейди по місцях проживання робітників. Вони вилучають документи, погрожують та шантажують, щоб змусити підписати контракт з російською армією для відправлення до штурмових підрозділів.

Тих, хто відмовляється підписувати документи, під приводом сфабрикованих міграційних порушень передають для подальшої депортації, попередньо забравши всі зароблені кошти.

Жертвами цієї схеми стають переважно мігранти з Центральної Азії – представники узбецького, таджицького та туркменського народів.

Ми фіксуємо всіх учасників цієї системи. Дані співробітників окупаційної "поліції", вербувальників та командирів "Ахмата", задіяних в експлуатації людей, поповнили наші бази та передані профільним структурам,

– повідомили в "АТЕШ".

Нагадаємо, що росіяни продовжують вербування й в інших країнах. Зокрема, Росія активізувала свої спроби у Ботсвані. Багатьох громадян цієї країни росіяни обманом змушують виїхати за кордон, а потім примушують до бойових дій.

А у травні ГУР писало про ліквідацію громадянина Нігерії Айебусіва Олабоде Віктора 1992 року народження загинув на Харківщині поблизу населеного пункту Графське. Також у лютому розвідка повідомляла про двох інших загиблих нігерійських громадян – Хамзата Казіна Калаволе та Мбаху Стівена Удоку.