Про це пишуть партизани руху "АТЕШ".
Як на Донбасі змушують трудових мігрантів підписувати контракти?
Через фіктивні підрядні організації у Московській області трудовим мігрантам обіцяють високі заробітки за участь у будівельних та відновлювальних роботах у Маріуполі та Донецьку. Однак після завершення об'єктів замість обіцяних виплат на людей чекає пастка.
У кооперації з місцевою окупаційною поліцією бойовики "Ахмата" проводять силові рейди по місцях проживання робітників. Вони вилучають документи, погрожують та шантажують, щоб змусити підписати контракт з російською армією для відправлення до штурмових підрозділів.
Тих, хто відмовляється підписувати документи, під приводом сфабрикованих міграційних порушень передають для подальшої депортації, попередньо забравши всі зароблені кошти.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Жертвами цієї схеми стають переважно мігранти з Центральної Азії – представники узбецького, таджицького та туркменського народів.
Ми фіксуємо всіх учасників цієї системи. Дані співробітників окупаційної "поліції", вербувальників та командирів "Ахмата", задіяних в експлуатації людей, поповнили наші бази та передані профільним структурам,
– повідомили в "АТЕШ".
Нагадаємо, що росіяни продовжують вербування й в інших країнах. Зокрема, Росія активізувала свої спроби у Ботсвані. Багатьох громадян цієї країни росіяни обманом змушують виїхати за кордон, а потім примушують до бойових дій.
А у травні ГУР писало про ліквідацію громадянина Нігерії Айебусіва Олабоде Віктора 1992 року народження загинув на Харківщині поблизу населеного пункту Графське. Також у лютому розвідка повідомляла про двох інших загиблих нігерійських громадян – Хамзата Казіна Калаволе та Мбаху Стівена Удоку.