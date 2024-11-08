Геннадий Труханов цитировал Пушкина на выступлении в Германии: в Украине возмущены

Мэр Одессы продолжает противодействовать деколонизации Украины. Труханов процитировал русского поэта на мероприятии в немецком городе.

На инцидент с участием одесского чиновника обратил внимание руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк, передает 24 Канал.

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Любовь Труханова к "русскому"

Так, в сообщении Гуцалюка говорится, что Геннадий Труханов выступил на мероприятии в немецком городе Регенсбург. Там он "отрицал Законы Украины, цитировал Пушкина и вводил в заблуждение немцев относительно наших внутренних вопросов".

Ожидается, что сегодня будет выступать его чиновник, "отвечающий за культуру, тоже всем известен своей позицией по деколонизации".

Гуцалюк подчеркнул, что "это все признаки спланированной широкой ИПСО против Украины в Европе".

Должна быть четкая позиция государства на эти попытки отдельных лиц подыгрывания врагу в наше страшное время испытаний и борьбы за Независимость,

– отметил представитель Украинского института национальной памяти.

К слову, недавно Геннадий Труханов выступил против переименования улицы Пушкинская, Бунина, Веры Инбер, Жуковского, Бабеля, Ильфа и Петрова, бульвара Жванецкого.

Кроме того, активист Сергей Стерненко нашел у мэра Одессы российский паспорт.