Одессой руководит гражданин России, – Стерненко о Геннадии Труханове

По информации, добытой Сергеем Стерненко, мэр Одессы является гражданином страны-агрессора. Известно, что Труханов пытался отменить действие своего российского паспорта.

На днях общественный деятель и активист Сергей Стерненко обнародовал доказательства того, что у мэра Одессы Геннадия Труханова есть российский паспорт. Сам чиновник отрицает, что имеет гражданство России. Он назвал опубликованные в сети скрины документов фейками.

Смотрите также Труханов имеет гражданство России и в феврале 2022 года оформлял банковскую карточку, – Стерненко

Новые доказательства того, что Труханов – гражданин России

Известно, что Труханов утверждает будто никогда не имел российского паспорта. Однако сведения, найденные Стерненко, опровергают его слова. Активист обнаружил иск Труханова в 2017 году как гражданина России в Сергиево-Посадский суд Московской области. Чиновник тогда просил аннулировать паспорт, но без выхода из гражданства. Ему отказали.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов остался с действительным паспортом гражданина РФ согласно решению Московского областного суда от 11.12.2017. Через своего представителя он пытался отменить действие паспорта, не отказываясь от гражданства. Выиграл в первой инстанции, проиграл во второй. Но это уже детали. А главное остается неизменным – Одессой руководит и дальше грабит ее россиянин,

– подчеркнул Стерненко.

Труханов пытался аннулировать свой российский паспорт / Скриншот Стерненко

К слову, Труханов разгневался из-за переименования улиц в Одессе и организовал онлайн-опрос.