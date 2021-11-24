Труханов оплатил 30 миллионов залога и остается на свободе

Мэр Одессы Геннадий Труханов внес полную сумму залога по делу НАБУ и САП. Более 30 миллионов гривен он перечислил вечером 23 ноября.

Об этом журналистам 24 канала сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

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Стоит отметить, что в понедельник, 22 ноября, истек срок, в течение которого одесский глава должен был внести залог в 30 миллионов гривен, установленный для него ВАКС.

Тем не менее Труханов все же уплатил полную сумму, хоть и с опозданием на целые сутки.

Залог мог внести Новинский

СМИ писали, что денежный залог за Труханова мог внести Вадим Новинский. Один из чиновников мэрии Одессы пояснил, что в случае неуплаты САП требовала бы отправить политика в СИЗО.

Сейчас у городского главы мера пресечения предусматривала только денежный залог. Хотя прокуратура просила назначить Труханову содержание под стражей с правом выйти под 120 миллионов.

"Одесское дело": что известно

Труханова и еще 15 фигурантов подозревают в создании преступной организации.

Она якобы контролировала городскую власть и передавала земли общины под застройку "нужным" фирмам и занималась незаконной приватизацией и хищением бюджетных средств.

Все фигуранты уголовного производства сейчас свою вину отрицают.

ВАКС 17 ноября рассматривала ходатайство Труханова, который просил изменить меру пресечения, чтобы не платить 30 миллионов гривен. Тем не менее сумму оставили неизменной.