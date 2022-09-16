Трупы вывозили в переполненных грузовиках: россияне хотят скрыть массовые потери после атак ВСУ
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские воины значительно сократили личный состав российского войска. Теперь оккупанты пытаются скрыть безумные потери живой силы.
Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по скоплению оккупантов сразу на трех направлениях – в Херсонской, Запорожской и Луганской областях. Россияне вывозили трупы своих солдат в переполненных грузовиках.
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Враг пытается скрыть потери
В Генштабе ВСУ отметили, что россияне до сих пор изо всех сил пытаются скрыть потери. Чтобы сделать видимость, что потерь немного, грузовики с "200" забивают под завязку.
В частности, так случилось после того, как украинские воины нанесли высокоточные огневые удары по позициям российской армии в районе Херсона, Васильевки и Перевальска.
Противник пытается скрыть массовые потери после огневого поражения, нанесенного Силами обороны по местам сосредоточения российских войск. В результате эффективных высокоточных ударов в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и других трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках,
– сообщили в Генштабе.
Минус опорные пункты, вооружение и техника: успехи ВСУ за прошедшие сутки
За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение:
- 13 опорных пунктов,
- районов сосредоточения вооружения и военной техники,
- 5 позиций комплексов противовоздушной обороны.
Потери врага уточняются.
Подразделения противовоздушной обороны ВСУ на разных направлениях уничтожили два БПЛА оккупантов. А ракетные войска и артиллерия оказали огневое влияние по 3 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали логистические узлы и понтонные переправы противника.
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