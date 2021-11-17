Трусы, а не сумасшедшие уничтожают США, – неутешительные прогнозы от нобелевского лауреата.

Кругман "не уверен", когда именно страх стал нормой среди избранных членов Республиканской партии, не имеющих крайних взглядов. Например, если говорить о COVID-19, они сначала были приверженцами вакцинации. Но позже они сдались на милость политических экстремистов, хотя знали, что, действуя так, вызовут множество смертей.

Трусы и сумасшедшие

Когда мы говорим о моральном падении республиканцев, пишет в своей колонке для NYT лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, мы стараемся сосредоточиться на очевидных экстремистах. Таких как те, кто называет изменение климата аферой и штурмуют Капитолий 6 января.



Штурм Капитолия поклонниками Трампа 6 января 2021 года / Фото Politico

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Страх в партии

Но сумасшедшие не руководили бы республиканской повесткой так полноценно, если бы не трусы. Те в партии, кто действительно понимает все лучше, но надежно глотают свои опасения и придерживаются партийной линии.

И сейчас трусы и сумасшедшие составляют все выбранное крыло Good Old Party (Старая добрая партия – 24).

Примеры из истории Америки

Вспомните, предлагает Кругман, 1980 год. Тогда Джордж Уокер Буш и Рональд Рейган соперничали за право быть выдвинутыми от Республиканской партии для участия в выборах президента США.

Буш-старший назвал идеи Рейгана "вуду-экономикой". Все, что мы видели до того, показало – он оказался прав, но продержался на американском Олимпе недолго.

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И уже к 2017 году, даже умеренные республиканцы, такие как Сьюзен Коллинз, приняли идею Трампа: "сокращение налогов уменьшит, а не увеличит дефицит бюджета". На самом же деле все произошло наоборот – дефицит только возрос.

Отмененные факты – все равно факты / Фото NRDC Action Plan

Или взять уже упомянутое выше изменение климата. В 2008 году Джон Маккейн сражался за пост президента, обещая ограничить американские выбросы парниковых газов в атмосферу. Но республиканцы объединились в Конгрессе и активно противостоят любым активным действиям по остановке глобального потепления.

А 30 сенаторов GOP вообще откровенно отрицают огромные научные доказательства, что климатические изменения вызваны деятельностью человека. Ложь, отравляющая американскую политику, имеет общую историю жизни.

Она начинается с цинизма, распространяется благодаря дезинформации. А дальше республиканцы, знающие правду, соглашаются на ложь и капитулируют. Очень ярко это показано в теме "украденных выборов".

Настоящая победа Трампа

У Дональда Трампа никогда не было доказательств этого поступка, но его это не волновало. Он только хотел сохранить власть, а если не получится – обнародовать ложь, которая позволит держать GOP в кулаке и контролировать партию.

Несмотря на отсутствие доказательств и провал каждой попытки создать судебное дело, стабильное барабанное сражение пропаганды заверило подавляющее большинство однопартийцев, что выигрыш Джо Байдена был нелегальным.

Почтенные республиканцы, которые сначала отвергали саму идею Великого Обмана, сейчас молчат или даже продвигают ее. Например, издание The Wall Street Journal опубликовало – без проверок или исправлений – письмо редактору от собственно Трампа.

Текст был полон лжи, получившей таким образом новую мощную платформу для распространения. Республиканцы дошли до того, чем они являются сейчас: партией за пандемию и против вакцин, объективно.

Политический саботаж республиканцев

Некоторые губернаторы, как Рон де Сантис из Флориды или Грег Эбботт из Техаса, заявляли, что они против вакцинации из-за "нарушения прав и свобод". Но оба пытались помешать частному бизнесу требовать свидетельства о прививках у сотрудников.

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Так что на самом деле это только прикрытие. На самом же деле движение против прививок началось как политически мотивированный саботаж, считает Кругман. Потому что успешная кампания, которая закончила пандемию, была бы хорошей новостью для Байдена.



Covid-19 и вакцинация = смерть. Акция поклонников Трампа против вакцин / Фото Vanity Fair

И он сработал, если смотреть правде в глаза. Среди многих причин, почему американцы отказываются прививаться, серьезная корреляция между партийной принадлежностью района и рейтингами смертности и вакцинации.

То, что ковид еще здесь и тормозит американскую экономику, серьезно сказывается на рейтинге одобрения работы Байдена (что и нужно республиканцам).

Что еще важнее, многие верные партийцы (party base – 24) купились на утверждение, что требование вакцинироваться от COVID-19 – "тираническое вмешательство государства в личные решения". Все больше родителей, поддерживающих эту партию, теперь отказываются прививать детей и против других инфекционных заболеваний.