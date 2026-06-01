Пока не известно, боевой это вылет или нет. Все детали собирает 24 Канал. Призываем пройти в укрытие, если в вашем регионе объявлена воздушная тревога.

Что известно о взлете российских "тушек" в ночь на 2 июня?

О взлете Ту-160 стало известно из мониторинговых телеграм-каналов. Информация об этом появилась 1 июня около 23:35. Предварительно, самолет взлетел с аэродрома "Украинка" в Амурской области.

В воздухе борт Ту-160. В случае движения на пусковые рубежи в район Вологодской области прибудет ориентировочно в 00:30 часов,

– говорилось в сообщении.

Мониторинговые сообщества ранее писали, что вероятность комбинированной атаки в ночь на 2 июня – на высоком уровне. В частности, действует предупреждение о вероятном применении врагом ракетного вооружения по территории Украины.

Стратегическая авиация активна – работает телекодовая аппаратура связи. В пределах западных регионов России находится до 7 бортов Ту-95МС готовых к вылету.

Запуски ударных БПЛА с Востока и Юга с Навли, Халино, Чауды, Приморско-Ахтарская.

Баллистические угрозы на ночь стабильно на высоком уровне. Флот без активности.

Есть вероятность комбинированного удара в течение ночи/утра с привлечением стратегической авиации и ударных БПЛА. Сохраняйте спокойствие, проходите в укрытие в случае возникновения угрозы для вашей области,

– пишет телеграм-канал monitor.

Украинцев предупреждают о возможной атаке несколько дней подряд

Напомним, 1 июня предупреждение о массированной атаке в ближайшее время выдал также и Владимир Зеленский. Он призвал украинцев обращать внимание на тревоги и находиться после ее объявления в укрытиях.

Звучали предупреждения об обстреле и в прошлые дни. Глава Тернопольского ОВА Тарас Пастух предупреждал, что целью ночью 30 мая может стать Тернополь. Поэтому чиновник призвал граждан к особой бдительности и пройти в укрытие, когда прозвучит сигнал воздушной тревоги.

О вероятность массированной атаки в ночь на 30 мая также сообщала председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук. Она призвала жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и заблаговременно позаботиться о собственной безопасности и безопасности близких.

О подготовке России к новым обстрелам украинских городов ранее заявлял и президент Владимир Зеленский. По словам главы государства, он обсудил эту угрозу с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером и подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на Россию.