Поки не відомо, бойовий це виліт чи ні. Усі деталі збирає 24 Канал. Закликаємо пройти в укриття, якщо у вашому регіоні оголошена повітряна тривога.

Що відомо про зліт російських "тушок" у ніч на 2 червня?

Про зліт Ту-160 стало відомо з моніторингових телеграм-каналів. Інформація про це з'явилася 1 червня близько 23:35. Попередньо, літак злетів з аеродрому "Українка" в Амурській області.

В повітрі борт Ту-160. В разі руху на пускові рубежі в район Вологодської області прибуде орієнтовно о 00:30 годин,

– йшлося у повідомленні.

Моніторингові спільноти раніше писали, що імовірність комбінованої атаки в ніч на 2 червня – на високому рівні. Зокрема, діє попередження про ймовірне застосування ворогом ракетного озброєння по території України.

Стратегічна авіація активна – працює телекодова апаратура зв'язку. В межах західних регіонів Росії перебувать до 7 бортів Ту-95МС готових до вильоту.

Запуски ударних БпЛА зі Сходу та Півдня з Навлі, Халіно, Чауди, Приморсько-Ахтарська.

Балістичні загрози на ніч стабільно на високому рівні. Флот без активності.

Є ймовірність комбінованого удару впродовж ночі/ранку із залученням стратегічної авіації та ударних БпЛА. Зберігайте спокій, проходьте в укриття у разі виникнення загрози для вашої області,

– пише телеграм-канал monitor.

Українців попереджають про можливу атаку кілька днів поспіль

Нагадаємо, 1 червня попередження щодо масованої атаки найближчим часом видав також і Володимир Зеленський. Він закликав українців звертати увагу на тривоги та перебувати після її оголошення в укриттях.

Лунали попередження про обстріл і в минулі дні. Очільник Тернопільського ОВА Тарас Пастух попереджав, що ціллю вночі 30 травня може стати Тернопіль. Тож посадовець закликав громадян до особливої пильності та пройти в укриття, коли пролунає сигнал повітряної тривоги.

Про ймовірність масованої атаки у ніч проти 30 травня також повідомляла голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона закликала мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та завчасно подбати про власну безпеку й безпеку близьких.

Про підготовку Росії до нових обстрілів українських міст раніше заявляв і президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, він обговорив цю загрозу з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером та наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росії.