В России разбился Ту-22м3: в сети показали новые видео падения бомбардировщика

Вечером 15 августа в Иркутской области упал и загорелся бомбардировщик Ту-22м3. В сети показали яркие кадры падения самолета.

Предварительно, авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности, а четыре члена экипажа успели катапультироваться. Инцидент подтвердили в минобороны России.

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Минус "тушка"

В сети появились кадры падения бомбардировщика, которые сделали местные жители. На них видно, что самолет вспыхнул еще в воздухе. Большой огненной кометой он неспешно приземляется и взрывается. Россияне также сняли на камеру пожар, который возник на месте падения "тушки".

Ту-22м3 падает в Иркутской области: смотрите видео

Пожар с места падения бомбардировщика: смотрите видео

Падение самолета с другого ракурса: смотрите видео

Напомним, что в ночь на 14 августа Украина атаковала четыре военных аэродрома в России: "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор".