Украина могла впервые уничтожить российский стратегический бомбардировщик: СМИ показали фото
Источник:Moscow Times
Украине впервые удалось уничтожить стратегический бомбардировщик России Ту-22М3. Страна-агрессорка больше не имеет инженерно-технической базы для строительства новых.
Об этом пишет Moscow Times, комментируя взрывы на военном аэродроме Сольцы в Новгородской области.
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19 августа был поврежден минимум один самолет, сообщило Минобороны России. На фото виден полностью сгоревший Ту-22М3,
– говорится в публикации.
На фото, которые ранее появились в сети, действительно виден сгоревший бомбардировщик.
В минобороны России признали повреждение самолета / Фото из телеграм-каналов
Ссылаясь на источник, издание добавляет, что ранее вопрос "украинских диверсий" обсуждали на совещаниях российского диктатора Владимира Путина с силовиками. Они клялись, что подобного больше не произойдет, но стопроцентную гарантию никто дать не смог.
Главное об атаке на аэродром Сольцы
- В субботу, 19 августа, в минобороны России заявили, что около 10:00 на аэродром Сольцы совершили атаку неизвестными беспилотниками. Их пытались сбить из стрелкового оружия.
- Как результат, на территории аэродрома "произошло возгорание на стоянке самолетов", но россияне уверяли, что пожар оперативно ликвидировали.
- В то же время минобороны России таки пришлось впоследствии признать, что повреждения в результате атаки получил один самолет.
Что известно о Ту-22МЭто ракетоносец-бомбардировщик дальней авиации, который может нести ядерное оружие. Их производили в России в 1978–1993 годах, но применяются до сих пор. Модификация Ту-22М2 была снята с вооружения в середине 90-х.