Об этом 24 Каналу рассказал экс-офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, прокомментировав падение самолета в России. По его словам, Ту-22М3 – достаточно старые самолеты. Но не это является основной проблемой для России.

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Способна ли Россия производить такие самолеты

Как отметил Храпчинский, самолеты из стратегической авиации – это буквально невозобновляемые ресурсы России. Они больше не могут их производить.

Ранее в Кремле хвастались выпуском нескольких самолетов Ту-160. Но это была глубокая модернизация и ремонт других самолетов. Они набрали детали из других бортов; некоторые запчасти взяли из тех, которые находились на хранении еще с СССР, и усовершенствовали несколько имеющихся самолетов.

Россия не только теряет самолеты и стратегическую авиацию. В свое время она потеряла компонентную базу по ремонту и эксплуатации самолетов. Это – производство Кузнецова. Серия двигателей НК, которые стоят на стратегических бомбардировщиках. Они их тоже не производят. И не могут найти надлежащую замену. Любой самолет – это пазл, который заменяется только такой же деталью. Что-то модернизировать и сделать лучше – это гораздо труднее,

– отметил Храпчинский.

Украина уже наносила удары по местам базирования стратегической авиации врага. Также Россия теряла не только самолеты, но и опытных пилотов, которые управляют ими. К примеру, в 2024 году Украина сбила вражеский Ту-22М3.

Несмотря на это, в России на сохранении стоят около 60 таких самолетов. По крайней мере из трех единиц оккупанты могут собрать один рабочий самолет. Поэтому еще есть над чем работать.

Аналогов этих самолетов в России нет. Они представляли альтернативу, но она была больше футуристической, чем реальной,

– отметил Храпчинский.

Напомним, 2 апреля во время планового полета в России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Это – минус один самолет, который может запускать дальнобойные ракеты по Украине.