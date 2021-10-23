"Туалет и покурить": появилось видео задержания Надежды Савченко с поддельным COVID-сертификатом
Источник:телеграм "Форпост Янченко"
У экс-нардепа Надежды Савченко и ее сестры Веры в аэропорту "Борисполь" обнаружили фальшивые сертификаты о вакцинации против COVID-19. В сети появилось видео, на котором пограничники объясняют экс-политику, в чем проблема и призывают подождать полицию.
Сама Савченко узнавала, где размещен туалет и курилка. Соответствующее видео опубликовала нардеп от "Слуга народа" Галина Янченко.
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Где у вас туалет и покурить? – Надежда Савченко в Борисполе
Надежда Савченко с сестрой Верой возвращалась в Украину. Именно тогда в аэропорту "Борисполь" Госпогранслужба 22 октября поймала экс-нардепа и ее сестру на использовании поддельных сертификатов. Для разоблачения пограничники использовали программу SafeBorder, которой пользуются с августа.
Во время разговора они пояснили экс-политику, в чем проблема и призвали дождаться полицию. Она же поинтересовалась, сколько ее времени займет полиция.
Где у вас туалет и покурить?
– поинтересовалась Савченко.
Надежда Савченко в аэропорту "Борисполь" во время задержания пограничниками за поддельный COVID-сертификат: смотрите видео
Поддельные документы о вакцинации полиция изъяла и отправила на экспертизу. Сейчас правоохранители пытаются установить лиц, у которых Савченко купила поддельные документы.
По моей информации, полиция уже открыла против него уголовное производство по факту подделки документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов,
– написала нардеп Янченко.
Кстати, если вину докажут, то по этой статье им может грозить штраф до 850 гривен, арест на 6 месяцев или даже заключение до 2 лет.
Кратко о покупке поддельных COVID-сертификатов и наказании за это
- По данным МВД, по состоянию на 22 октября, в Украине уже открыто почти 800 уголовных дел за использование поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.
- Именно поэтому министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что для проверки и выявления фальшивок уже задействовали более тысячи мобильных групп.
- Министр отметил, если известны факты о поддельных сертификатах, то нужно обращаться по следующим номерам: 0 800 505 170 или по номеру 102.
- Кстати, при обнаружении подделки, будут наказывать и тех, кто выдавал и тех, кто получал поддельные документы. За подделку нарушителям грозит штраф 17 тысяч гривен или 5 лет тюрьмы. В то же время тем, кто использует такие документы, – штраф в размере 850 гривен, арест до 6 месяцев или заключение на 2 года.