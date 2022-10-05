Туда очень трудно попасть, – Молчанов сообщил, откуда "работает" коллаборант Сальдо

Место "работы" коллаборанта Сальдо примерно известно и оно не менялось. Туда довольно трудно попасть, разве использовать непосредственно авиацию над Херсоном.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что там до сих пор достаточно мощная ПВО у россиян, чтобы использовать пилотируемую авиацию.

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Сальдо сидит в таком месте, где нужна очень тяжелая и мощная ракета, или же залетать с юга,

– добавляет Молчанов.

Бедняга Сальдо едва не умер

В начале августа гауляйтер Херсона сальдо заявил, что прекращает выполнять свои "обязанности". Мол, пора ему пойти на больничный. Взамен сальдо поставили россиянина – представителя ФСБ Сергея Елисеева. Эксперты говорят, что так кремль готовит оккупированные территории к аннексии россии.

Подробнее о ситуации в Херсонской области в разговоре с активистом Молчановым: смотрите видео

В МВД Украины накануне заявляли, что располагают информацией, что у сальдо – очень тяжелое отравление, он в медикаментозной коме находится в Москве. Своими заявлениями Россия это подтвердила.

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский подчеркнул, что россияне уже начали избавляться от коллаборантов. Именно россияне стоят за отравлениями.