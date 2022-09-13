Туда уже заходит нормальная жизнь, – Зеленский рассказал о выплате пенсий на освобожденных землях

Соответствующую информацию президент Украины рассказал во время вечернего обращения 13 сентября. Также добавил, что все пенсионеры на освобожденных территориях получат выплаты.

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На деоккупированных землях уже начали выплачивать пенсию

По словам Владимира Зеленского, очень важно, что вместе с нашими войсками и флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная нормальная жизнь.

Как пример – в Балаклее, в Граково уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев, за то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации,

– объяснил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что выплаты от государства получат все пенсионеры на деоккупированных землях, потому что Украина всегда выполняет свои социальные обязательства перед людьми.

Коротко об освобожденных украинских землях

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освободили город Балаклея на Харьковщине. Тогда президент сказал, что флаг Украины в свободном украинском городе под украинским небом.

13 сентября Владимир Зеленский собрал Ставку Главнокомандующего. Президент сказал, что в результате наступления ВСУ деоккупировали более 4 тысяч квадратных километров территории Украины.

По словам Верховного Главнокомандующего, освободили более 300 населенных пунктов, в которых уже провели стабилизационные мероприятия. Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать населенные пункты от российских захватчиков.

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