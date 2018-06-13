Тука объяснил, что могло стать причиной отставки Жебривского

Об одобрении правительством отставки Павла Жебривского и экономическом состоянии Украины, – в программе "Pro новости" рассказали заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Георгий Тука: Я человек, который знает на собственном опыте, что такое возмещать области, которая воюет, и отношусь к этому с пониманием. Если это решение обоих сторон, а именно председателя Военно-гражданской администрации и президента Украины, было принято именно сейчас, то он не может давать комментарии.

Но, когда говорят о каких-то выводах относительно негативных результатов выборов ОТГ на Донбассе или связывают это все с президентскими выборами, то я хочу заверить абсолютно всех, что когда мы параллельно с Павлом Жебривским работали на Востоке государства, после начала войны мы провели первые местные выборы ОТГ ни я, ни Жебривский со стороны Администрации президента не получили никаких инструкций или пожеланий. Я не думаю, что причиной отставки Павла Ивановича была политическая предпосылка.

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Тарас Козак: Есть страны в различных условиях. Есть страны, которые имеют достаточно большой долг, и живут неплохо. Есть страны, которые имеют маленький долг, и живут значительно хуже. Не потому что у них долг маленький, а потому что у них плохая экономика, потому что у них нет реформ, потому что проблемы в стране. Если мы эффективно используем долги на решение наших насущных проблем, то нам нужно брать деньги в долг. Если мы не эффективно используем такие деньги, если они разворовываются, если на них строятся имения где-то под Киевом для наших чиновников, конечно, тогда такие долги не нужны. На сегодня мы не увеличиваем долги. Отношение долга к ВВП в Украине ежегодно падает. Уже два года подряд меньше. То есть наша экономика растет быстрее, чем растут долги. Поэтому мы движемся в правильном направлении.

Решение евросоюза о потенциальной возможности предоставления Украине следующего кредита в размере одного миллиарда евро – это очень выгодное для Украины соглашение – и экономически, и политически.

Европейское сообщество ставит политические и экономические требования для кредита. В частности, эти средства Украина получит только в том случае, если будет продолжать сотрудничество с МВФ, а это зависит от того, выполнит ли наше государство свои обязательства перед Международным валютным фондом, среди которых борьба с коррупцией, пенсионная реформа, и ряд других реформ. Средства от евросообщества выдаются под ставку EURIBOR – это ставка, по которой наиболее надежные банки Европы кредитуют друг друга. Она отрицательная – минус 0,2%. И заявил: "Украину кредитуют, добавляя к ставке EURIBOR 0,2%".