21:52
13 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
25°C 17°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, сегодня
Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков
Вєсті.UA
20:58, сегодня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Программы Pro новости

Тука объяснил, что могло стать причиной отставки Жебривского

Pro новости 175 Читати новину українською

Об одобрении правительством отставки Павла Жебривского и экономическом состоянии Украины, – в программе "Pro новости" рассказали заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Георгий Тука: Я человек, который знает на собственном опыте, что такое возмещать области, которая воюет, и отношусь к этому с пониманием. Если это решение обоих сторон, а именно председателя Военно-гражданской администрации и президента Украины, было принято именно сейчас, то он не может давать комментарии.

Но, когда говорят о каких-то выводах относительно негативных результатов выборов ОТГ на Донбассе или связывают это все с президентскими выборами, то я хочу заверить абсолютно всех, что когда мы параллельно с Павлом Жебривским работали на Востоке государства, после начала войны мы провели первые местные выборы ОТГ ни я, ни Жебривский со стороны Администрации президента не получили никаких инструкций или пожеланий. Я не думаю, что причиной отставки Павла Ивановича была политическая предпосылка.

Читайте также: Журналистка назвала две фамилии, из-за кого у Данилюка с Порошенко очень испортились отношения

Тарас Козак: Есть страны в различных условиях. Есть страны, которые имеют достаточно большой долг, и живут неплохо. Есть страны, которые имеют маленький долг, и живут значительно хуже. Не потому что у них долг маленький, а потому что у них плохая экономика, потому что у них нет реформ, потому что проблемы в стране. Если мы эффективно используем долги на решение наших насущных проблем, то нам нужно брать деньги в долг. Если мы не эффективно используем такие деньги, если они разворовываются, если на них строятся имения где-то под Киевом для наших чиновников, конечно, тогда такие долги не нужны. На сегодня мы не увеличиваем долги. Отношение долга к ВВП в Украине ежегодно падает. Уже два года подряд меньше. То есть наша экономика растет быстрее, чем растут долги. Поэтому мы движемся в правильном направлении.

Решение евросоюза о потенциальной возможности предоставления Украине следующего кредита в размере одного миллиарда евро – это очень выгодное для Украины соглашение – и экономически, и политически.

Европейское сообщество ставит политические и экономические требования для кредита. В частности, эти средства Украина получит только в том случае, если будет продолжать сотрудничество с МВФ, а это зависит от того, выполнит ли наше государство свои обязательства перед Международным валютным фондом, среди которых борьба с коррупцией, пенсионная реформа, и ряд других реформ. Средства от евросообщества выдаются под ставку EURIBOR – это ставка, по которой наиболее надежные банки Европы кредитуют друг друга. Она отрицательная – минус 0,2%. И заявил: "Украину кредитуют, добавляя к ставке EURIBOR 0,2%".

Теги: Новости Украины Новости Донецка Павел Жебривский Pro новости
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧМ-1954 по футболу: побоище и чудо в Берне, золотой допинг и звездный самоубийца
сегодня, 21:05 ЧМ-1954 по футболу: побоище и чудо в Берне, золотой допинг и звездный самоубийца
85
Правильный ли выбор сделал Ким Чен Ын, подписав договор с США о денуклеаризации
сегодня, 21:00 Правильный ли выбор сделал Ким Чен Ын, подписав договор с США о денуклеаризации
63
Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
сегодня, 17:02 Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
Володимир Співаковський 423
298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
сегодня, 15:00 298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
Повернись живим 985
Что ждет Украину в Европейском Союзе
сегодня, 13:00 Что ждет Украину в Европейском Союзе
Павло Казарін 1082
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук