Тука пояснив, що могло стати причиною відставки Жебрівського

Про схвалення урядом відставку Павла Жебрівського та економічний стан України – у програмі "Pro новини" розповіли заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука та експерт "Реанімаційного пакету реформ" Тарас Козак.

Георгій Тука: Я є людина, яка знає на власному досвіді, що таке відшкодовувати області, яка воюює і ставлюся до цього з розумінням. Якщо це рішення обох сторін, а саме голови Військо-цивільної адміністрації та президента України, було прийняте саме зараз, то він не може давати коментарі.

Але, коли говорять про якісь висновки щодо негативних результатів виборів ОТГ на Донеччині або пов’язують це все з президентськими виборами, то я хочу запевнити абсолютно всіх, що коли ми паралельно з Павлом Жебрівським працювали на Сході держави, після початку війни ми провели перші місцеві вибори ОТГ ні я, ні Жебрівський збоку Адміністрації президента не отримали жодних інструкцій чи побажань. Я не думаю, що причиною відставки Павла Івановича була політична передумова.

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Тарас Козак: Є країни в різних умовах. Є країни, які мають досить великий борг, і живуть непогано. Є країни, які мають маленький борг, і живуть значно гірше. Не тому що в них борг маленький, а тому що в них погана економіка, тому що в них немає реформ, тому що проблеми в країні. Якщо ми ефективно використовуємо борги на вирішення наших нагальних проблем, то нам потрібно брати гроші в борг. Якщо ми не ефективно використовуємо такі гроші, якщо вони розкрадаються, якщо на них будуються маєтки десь під Києвом для наших чиновників, звісно, тоді такі борги не потрібні. На сьогодні ми не дуже збільшуємо борги. Відношення боргу до ВВП в Україні щороку падає. Вже два роки поспіль менше. Тобто наша економіка зростає швидше, ніж зростають борги. Тому ми рухаємося в правильному напрямку.

Рішення євроспільноти про потенційну можливість надання Україні наступного кредиту у розмірі одного мільярда євро – це дуже вигідна для України угода – і економічно, і політично.

Євроспільнота ставить політичні й економічні вимоги для кредиту. Зокрема, ці кошти Україна отримає тільки у тому випадку, якщо буде продовжувати співпрацю з МВФ, а це залежить від того, чи виконає наша держава свої зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, серед яких боротьба з корупцією, пенсійна реформа, і низка інших реформ. Кошти від євроспільноти видаються під ставку EURIBOR – це ставка, за якою найнадійніші банки Європи кредитують один одного. Вона від'ємна – мінус 0,2%. І заявив: "Україну кредитують, додаючи до ставки EURIBOR 0,2%".