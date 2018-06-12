Журналістка назвала два прізвища, через кого у Данилюка з Порошенком дуже зіпсувались відносини

Про причини звільнення Олександра Данилюка, про "рибок" Назара Холодницького, про голодування Олега Сенцова – у програмі "Pro новини" розповіли кореспондентка 24 каналу Леся Виговська, юрист Олександр Лємєнов та кореспондент агенції УНІАН у Росії Роман Цимбалюк.

Леся Виговська: Олександр Данилюк жодного разу не йшов мирно. Взимку він вийшов до всіх і сказав, що вимагає відставки генерального прокурора Юрія Луценка. З серпня Генеральна прокуратура серйозно взялася за самого Данилюка, тому що вони завели справу, за начебто несплату його податків, за допомогу Януковичу виводити гроші за кордон, за якусь квартиру чи то у Лондоні, чи на Манхеттені, яку він не зареєстрував. Стає зрозуміло, що у між ними був конфлікт. Можна сказати, що у 2017 році Данилюк уже втратив підтримку президента. Втратив він її саме тому, що у нього постійно були конфронтації з Ніною Южаніною, яка однозначно є людиною президента. Під час інтерв’ю, Данилюк згадав міністра агрополітики Тараса Кутового, зазначивши, що на відміну від нього, йому немає що втрачати.

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Олександр Лємєнов: Вочевидь, Назара Івановича Холодницького все ж таки взяли на гачок. Зараз проти нього не дадуть хід якимось дисциплінарним провадженням, так і він, у свою чергу, намагатиметься прикрити тих, хто фактично врятував його від потенційного звільнення. У мене є великі сумніви, що Назара Івановича притягнуть до хоча б дисциплінарної відповідальності. А вірогідність звільнення Холодницького взагалі мінімальна. Я реаліст. Я не хочу говорити вам те, що хочуть почути. Я не хочу малювати вам фантастичний розвиток подій, який навряд буде мати місце у даному випадку.

Роман Цимбалюк: У Кремлі зазначають, що (із Сенцовим – 24 канал) не буде так, як було із Савченко. У Росії про акції взагалі не говорять і фактично спрощують ситуацію. Тобто, це все до того, що зараз багато людей ходять у футболках "Save Sentsov", а колись було "Свободу Надії Савченко". Мені про це особисто речник МЗС Росії пише в коментарях у Facebook, то про що можна говорити.

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