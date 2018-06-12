Журналіст пояснив, як на Росію впливають акції на підтримку українських політв'язнів

Нині, на жаль, ця тема не є головною у Росії. Кремлівські експерти і посадовці про акції на підтримку Сенцова говорять, що раніше всі так само вимагали звільнення Надії Савченко, а зараз всі роблять іншу історію з Олегом Сенцовим.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів власний кореспондент агенції УНІАН у Росії Роман Цимбалюк.

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За його словами, у Кремлі зазначають, що не буде так, як було із Савченко.

Вони фактично передьоргують слова, що будь-який громадянин України не заслуговує того, аби перебувати в російській в’язниці, а головне за злочини, які вони не скоювали,

– розповів Цимбалюк.

Кореспондент також додав, що у Росії про акції взагалі не говорять і фактично спрощують ситуацію.

"Тобто, це все до того, що зараз багато людей ходять у футболках "Save Sentsov", а колись було "Свободу Надії Савченко". Мені про це особисто речник МЗС Росії пише в коментарях у Facebook, то про що можна говорити", – наголосив Роман Цимбалюк.

Нагадаємо, що Олег Сенцов голодує з 14 травня у російській колонії в Лабитнангі. ​Єдина вимога для припинення голодування Сенцова – звільнення всіх українських політв'язнів. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби.