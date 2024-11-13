Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что на должность директора национальной разведки будет назначена Тулси Габбард. Она имеет широкую поддержку как среди республиканцев, так и среди демократов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. После начала полномасштабного вторжения она обвинила власти США и НАТО в том, что они спровоцировали нападение России на Украину.

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Трамп назвал будущую главу Национальной разведки США

Дональд Трамп объявил о назначении бывшей конгрессвумен от Демократической партии Тулси Габбард на должность директора национальной разведки. Это решение уже вызвало много споров и обещает стать серьезным испытанием для утверждения ее кандидатуры.

Более двух десятилетий Тулси боролась за нашу страну и свободы всех американцев. Как бывший кандидат в президенты от Демократической партии, она имеет широкую поддержку в обеих партиях – теперь она гордая республиканка! Я знаю, что Тулси принесет бесстрашный дух, который определил ее выдающуюся карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир силой,

– заявил Трамп.

Добавим, что Трамп также выдвинул конгрессмена Мэтта Гетца на должность главы минюста генерального прокурора США в своей администрации. Он стал известным тем, что именно по его инициативе впервые в истории США был отстранен от должности спикера Палаты представителей его однопартийца Кевина Маккарти.

Что известно о Тулси Габбард

Тулси Габбард – бывший член Палаты представителей США от Гавайев, когда находилась в Демократической партии. Покинула Демократическую партию в 2022 году из-за политических разногласий. В 2024 году она поддержала Дональда Трампа на президентских выборах и присоединилась к Республиканской партии. Также в 2020 году она баллотировалась на пост президента США.

В Украине Габбард критиковали за распространение прокремлевских нарративов. После начала полномасштабного вторжения России она заявила, что США и НАТО якобы спровоцировали Россию на нападение на Украину.

"Этой войны и всех страданий можно было легко избежать, если администрация Байдена и НАТО просто признали легитимные опасения России в области безопасности в связи с потенциальным членством Украины в НАТО, что означало бы присутствие американских и натовских войск прямо на российской границе", – писала она.

В марте 2022 года, вслед за заявлениями российских властей, она утверждала, что в Украине якобы действуют 25 биолабораторий, основанных США.

Во время президентской кампании Габбард на праймериз Демократической партии в 2019 году Хиллари Клинтон предположила в интервью, что россияне "готовят" ее для участия в выборах в качестве кандидата от третьей партии.