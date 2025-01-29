Потенциальные кандидаты: есть ли в команде Трампа чиновники, выступающие против Украины

Представители команды Трампа только начинают занимать свои должности. Там есть один из кандидатов, к которому может быть много вопросов по поддержке Украины.

Как рассказала ведущая 24 Канала Адриана Кучер, которая находится в США, среди тех чиновников, которые были утверждены в Сенате, не было людей, которых можно заподозрить в приверженности к России. Госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Гегсет не поддерживали Россию.

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Есть вопросы к потенциальной главе Нацразведки

Как рассказала Кучер, уже 30 января один из комитетов Сената будет рассматривать кандидатуру одиозной Тулси Габбард на должность главы Нацразведки США. В свое время она публично поддерживала режим Башара Асада в Сирии. Также Габбард считала, что США и НАТО спровоцировали Россию на войну против Украины. А в нашем государстве якобы действуют "биолаборатории".

По поводу кандидатуры Габбард уже звучала критика среди демократов и частично среди республиканцев. Однако по состоянию на сейчас можно сказать, что ее шансы на прохождение на должность повысились.

Глава комитета, где будут рассматривать Габбард, сенатор Коттон сказал, что будет поддерживать ее кандидатуру. Однако сопредседатель комитета от демократов выражал беспокойство относительно Габбард. Он говорил, что будет придирчивым к кандидатуре и будет иметь к ней вопросы,

– отметила Кучер.

Кандидат на должность главы Нацразведки США является важным для Украины. Именно он будет иметь доступ к чувствительной информации о войне России против Украины.

Добавим, в начале полномасштабной войны Габбард призвала Байдена, Зеленского и Путина "отложить геополитику в сторону и проникнуться "духом Алохи". По ее мнению, Украина должна быть нейтральной страной, которая не будет вступать в союз с США или Россией.