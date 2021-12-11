Туман, гололед и снег: в Украину снова движется непогода

11 декабря 2021 , 18:34
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Источник:

Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды вечером 11 и на протяжении суток 12 декабря. Будет идти мокрый снег, будет дуть сильный ветер, а на дорогах будет гололедица.

Погодные условия начнут усложняться с вечера 11 декабря. Украинцев призывают быть осторожными.

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Ухудшение погоды 11 декабря

По информации синоптиков, до конца дня погода в регионах будет такой:

  • в южных, центральных и северных областях ожидают сильные порывы ветра: до 15 – 20 метров в секунду,
  • в западных областях удержится туман, видимость составит 200 – 500 метров,
  • на дорогах будет гололед.

Ситуация с погодой 12 декабря

Ненастье продолжит властвовать и на следующий день:

  • в западных областях ночью и утром прогнозируют туман, видимость: 200 – 500 метров,
  • на дорогах и дальше будет скользко,
  • днем будет идти значительный мокрый снег, на Прикарпатье местами – сильный мокрый снег.

В этой связи объявили I уровень опасности – желтый.

Обратите внимание! Несмотря на осадки, погода 12 декабря будет достаточно теплой. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +13 градусов – все зависит от региона. Прохладнее всего будет в западных областях – +2…+4 градусов, теплее всего в южных – +6…+0 градусов, в Крыму – до +13 градусов.

Украинцев предупреждают об ухудшении погоды / Карта Укргидрометцентра

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Автор: Наталія Пристанська