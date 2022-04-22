Туман и низкая высота полета: в Запорожской ОВА уточнили причину падения Ан-26

Причиной падения украинского самолета Ан-26 в Запорожье стал туман и низкая высота полета.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА поздно вечером 22 апреля, в день аварии.

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В результате следственных действий установлено, что причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры,

– говорится в сообщении администрации.

Что известно о падении самолета

Авария самолета произошла в 09:00 утра в районе Михайловки Запорожской области.

АН-26 выполнял технический рейс из Запорожья в Ужгород и не имел никакого отношения к ВСУ.

В результате аварии один человек погиб и двое получили ранения разной степени тяжести.

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