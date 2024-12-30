Столицу накроет туман: жителей Киева предупредили об опасности
В Киеве в ближайшее время будет держаться туман. Жителей предупреждают о І (желтом) уровне опасности.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию. В связи с опасными метеорологическими явлениями киевлян и гостей столицы просят быть внимательными и осторожными.
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Опасный туман в Киеве
Туман видимостью 200 – 500 метров ожидается в столице в ближайший час и будет удерживаться до конца суток.
В КГГА предупредили, что погодные условия могут осложнить движение транспорта на отдельных участках дорог.
Советы для водителей во время тумана
Плохие погодные условия могут приводить к ухудшению видимости и аварий на дорогах. Поэтому в КГГА водителям рекомендуют придерживаться некоторых советов:
- снижайте скорость движения для более легкого управления автомобилем;
- включайте противотуманные фары, если они есть в авто, вместе с ближним светом;
- соблюдайте безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- включайте аварийную световую сигнализацию при остановке;
- старайтесь не делать резких маневров на дороге.
Пешеходам и велосипедистам советуют одевать светоотражающие элементы, чтобы водители видели вас во время тумана и в темное время суток.
Напомним, в этом году на Новый год морозы и снегопады в Украине не прогнозируются. Только в некоторых регионах может пойти дождь с мокрым снегом.