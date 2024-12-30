Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську міську військову адміністрацію. У зв'язку з небезпечними метеорологічними явищами киян і гостей столиці просять бути уважними та обережними.

Дивіться також Сильні морози та снігопади чи знову аномальне тепло: якою буде погода у січні

Небезпечний туман у Києві

Туман видимістю 200 – 500 метрів очікується у столиці в найближчу годину і буде утримуватися до кінця доби.

У КМВА попередили, що погодні умови можуть ускладнити руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Поради для водіїв під час туману

Погані погодні умови можуть призводити до погіршення видимості та аварій на дорогах. Тому у КМДА водіям рекомендують дотримуватися деяких порад:

знижуйте швидкість руху для легшого керування автомобілем;

вмикайте протитуманні фари, якщо вони є в авто, разом із ближнім світлом;

дотримуйтесь безпечної дистанції з іншими автомобілями;

вмикайте аварійну світлову сигналізацію при зупинці;

намагайтеся не робити різких маневрів на дорозі.

Пішоходам та велосипедистам радять одягати світловідбивні елементи, аби водії бачили вас під час туману та в темний час доби.

Нагадаємо, цьогоріч на Новий рік морози та снігопади в Україні не прогнозується. Лише в деяких регіонах може піти дощ з мокрим снігом.