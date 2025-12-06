Когда в Украине прекратятся туман и морось
- В конце недели в Украине ожидается меньше туманов из-за усиления антициклона с востока.
- Кардинальных изменений погоды в Украине не предвидится, особых отличий не будет.
В Украине на этой неделе преобладала пасмурная и влажная погода с большим количеством туманов. Но уже в конце недели такие условия временно отойдут.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Отойдут ли туман и морось?
Представительница Укргидрометцентра объяснила, что у нас как раз вскоре будет происходить усиление антициклона с востока, из-за чего возникнет интенсивный перепад давления, и соответственно – интенсивные воздушные потоки.
А когда есть более интенсивный ветер, то становится меньше вероятность образования тумана. И благодаря возможности прояснений в конце недели будет меньше туманов,
– добавила она.
В общем каких-то ощутимых кардинальных изменений погоды в Украине, по словам синоптика не ожидается, особых отличий не будет.
Что ожидать от погоды в декабре?
Наталья Голеня сообщала, что среднемесячная температура в декабре, согласно предварительным подсчетам, будет выше климатической нормы. В то же время сильных осадков в этот период пока тоже ожидать не стоит.
В целом сильных морозов в конце 2025 года не будет. В декабре в основном будет преобладать аномально теплая и достаточно устойчивая погода. Ощутимое снижение температуры возможно лишь в конце месяца.
Из-за потепления климата этот месяц в целом все больше демонстрирует характеристики поздней осени, поэтому теплый сценарий пока предполагается в течение всего декабря на большей части Европы.