Киев вскоре накроет туман: власти предупредили об опасности
11 октября 2024, 07:55Читати новину українською
Источник:КГГА
На Киев надвигается туман. В КГГА напомнили, как следует действовать в таких погодных условиях.
В Укргидрометцентре сообщают, что в ближайший час с сохранением в первой половине дня 11 октября в Киеве туман.
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Киев снова накроет туман
Также синоптики уточнили, что видимость на улицах столицы составит 200 – 500 метров. Это означает первый уровень опасности.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане придерживаться следующих советов:
- ️снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- ️держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Пешеходов призывают быть внимательными, одевать светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.