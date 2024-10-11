Киев вскоре накроет туман: власти предупредили об опасности

На Киев надвигается туман. В КГГА напомнили, как следует действовать в таких погодных условиях.

В Укргидрометцентре сообщают, что в ближайший час с сохранением в первой половине дня 11 октября в Киеве туман.

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Киев снова накроет туман

Также синоптики уточнили, что видимость на улицах столицы составит 200 – 500 метров. Это означает первый уровень опасности.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане придерживаться следующих советов:

️снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

️держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Пешеходов призывают быть внимательными, одевать светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.