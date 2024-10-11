В Укргідрометцентрі повідомляють, що у найближчу годину зі збереженням у першій половині дня 11 жовтня в Києві туман.

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Київ знову накриє туман

Також синоптики уточнили, що видимість на вулицях столиці становитиме 200 – 500 метрів. Це означає перший рівень небезпечності.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

️знизити швидкість руху;

️за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

️тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

️при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

️уникати різких маневрів на дорозі.

Пішоходів закликають бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.