Водителей и пешеходов призывают к осторожности: Львовскую область ночью и утром окутает густой туман

Синоптики предупреждают о густом тумане на Львовщине. Он ожидается до конца суток 31 марта и сохранится ночью и утром 1 апреля.

Видимость составит от 200 до 500 метров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Туман на Львовщине

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Львовской области и по городу Львову.

По их сообщению – до конца суток 31 марта и ночью и утром 1 апреля ожидается туман с видимостью 200 – 500 метров.

Там указали о І уровне опасности, желтый.

В связи с этим в ГСЧС обратились к водителям и пешеходам. Они дали им несколько рекомендаций.

Водителям:

Снижать скорость,

соблюдать безопасную дистанцию,

включать ближний свет или противотуманные фары.

Пешеходам:

быть внимательными и переходить дорогу только в разрешенных местах и носить светоотражающие элементы.

Напомним, что утром в понедельник, 31 марта, утром в понедельник Киев накрыл густой туман, из-за чего синоптики объявляли желтый уровень опасности.

Накануне – утром 30 марта, Одессу также накрыл густой туман. В городе из-за этого была плохая видимость.