Водителей и пешеходов призывают к осторожности: Львовскую область ночью и утром окутает густой туман
- Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает о густом тумане, который ожидается до конца 31 марта и сохранится ночью и утром 1 апреля.
- В ГСЧС водителей и пешеходов призывают к осторожности.
Синоптики предупреждают о густом тумане на Львовщине. Он ожидается до конца суток 31 марта и сохранится ночью и утром 1 апреля.
Видимость составит от 200 до 500 метров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
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Туман на Львовщине
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Львовской области и по городу Львову.
По их сообщению – до конца суток 31 марта и ночью и утром 1 апреля ожидается туман с видимостью 200 – 500 метров.
Там указали о І уровне опасности, желтый.
В связи с этим в ГСЧС обратились к водителям и пешеходам. Они дали им несколько рекомендаций.
Водителям:
- Снижать скорость,
- соблюдать безопасную дистанцию,
- включать ближний свет или противотуманные фары.
Пешеходам:
- быть внимательными и переходить дорогу только в разрешенных местах и носить светоотражающие элементы.
Напомним, что утром в понедельник, 31 марта, утром в понедельник Киев накрыл густой туман, из-за чего синоптики объявляли желтый уровень опасности.
Накануне – утром 30 марта, Одессу также накрыл густой туман. В городе из-за этого была плохая видимость.