Видимість становитиме від 200 до 500 метрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Туман на Львівщині

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Львівської області та по місту Львову.

За їхнім повідомленням – до кінця доби 31 березня та вночі й вранці 1 квітня очікується туман із видимістю 200 – 500 метрів.

Там вказали про І рівень небезпечності, жовтий.

У зв'язку з цим в ДСНС звернулися до водіїв та пішоходів. Вони дали їм декілька рекомендацій.

Водіям:

Знижувати швидкість,

дотримуватися безпечної дистанції,

вмикати ближнє світло або протитуманні фари.

Пішоходам:

бути уважними та переходити дорогу тільки у дозволених місцях та носіть світловідбивні елементи.

Нагадаємо, що зранку в понеділок, 31 березня, Київ накрив густий туман, через що синоптики оголошували жовтий рівень небезпеки.

Напередодні – зранку 30 березня, Одесу також накрив густий туман. У місті через це була погана видимість.