Под защитой полиции: СМИ пишут, что чеченского блоггера-критика Кадырова не убивали

Чеченский оппозиционный блоггер Тумсо Абдурахманов может быть жив. Более того, он может находиться под защитой шведской полиции.

Соответствующую информацию сообщил представитель пресс-службы правительства Чеченской республики Ичкерия за рубежом. Кроме того, свой ответ дала и полиция Швеции.

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Абдурахманов может быть жив

По информации, которой располагает правительство Чеченской республики Ичкерия, Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции,

– заявил представитель пресс-службы.

По его словам, данные им известны из "собственных источников информации", однако не уточнил, какая причина того, что Тумсо Абдурахманов находится под защитой полиции Швеции.

Также представитель пресс-службы правительства Чеченской республики Ичкерия опроверг информацию директора Чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный" о якобы причастности к вероятному убийству премьера Ахмеда Закаева.

Что ответила шведская полиция

В шведской полиции ответили на запрос издания, однако ничего нового не сказали.

Сейчас нам нечего добавить в наш предварительный комментарий,

– говорится в официальном ответе пресс-секретаря полиции Ирэн Соколов.

Следует отметить, что ранее полиция Швеции не подтверждала, и не опровергала информацию о вероятном убийстве Тумсо Абдурахманова.

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