Тупицкий добился открытия дела против Головатого из-за зарплаты

Отстраненный глава КСУ Тупицкий сообщил, что НАБУ обязали открыть дело в отношении его заместителя Сергея Головатого. Касается оно того, что Головатый отменил зарплату для Тупицкого и лишил права пользоваться госимуществом.

Дело касается того, что заместитель Головатый издал распоряжение о запрете выплаты зарплат судьям Александру Тупицкому и Александру Касминину. Тупицкий говорит, что соответствующее решение суд принял 26 мая по заявлению его адвоката Ростислава Кравца.

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"Зарплатное" дело Тупицкого

По словам Тупицкого, суд нашел основания и обязал НАБУ зарегистрировать производство. Относительно мотивов действий Головатого Тупицкий высказал мнение, что это произошло под давлением ГБР.

По его мнению, самостоятельно Головатый не мог это сделать.

...он член Венецианской комиссии и ученый, разбирается, что такое верховенство права. Он сам не мог совершить это преступление. Когда будут его допрашивать, я надеюсь, он расскажет, какие были обстоятельства, которые побудили выдать его такого рода распоряжение,

– сказал Тупицкий.

Справка. Сергей Головатый 30 апреля Тупицкому и Касминину приостановил выплату зарплат до решения дел по их искам в Верховном Суде. Также распоряжением он остановил право на использование Тупицким и Касмининим государственного имущества и служебных автомобилей.

ВАКС подтверждает открытие дела

В пресс-службе Высшего антикоррупционного суда сообщили, что орган обязал НАБУ внести в единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении уголовного преступления Головатым.