Справа стосується того, що заступник Головатий видав розпорядження про заборону виплати зарплат суддям Олександру Тупицькому і Олександру Касмініну. Тупицький каже, що відповідне рішення суд ухвалив 26 травня за заявою його адвоката Ростислава Кравця.

До речі У НАЗК відреагували на закриття справ проти Тупицького

"Зарплатна" справа Тупицького

За словами Тупицького, суд знайшов підстави і зобов’язав НАБУ зареєструвати провадження. Щодо мотивів дій Головатого Тупицький висловив думку, що це сталося під тиском ДБР.

На його думку, самостійно Головатий не міг таке вчинити.

...він член Венеційської комісії і вчений, розбирається, що таке верховенство права. Він сам не міг скоїти цей злочин. Коли будуть його допитувати, я сподіваюся, він розповість, які були обставини, що спонукали видати його такого роду розпорядження,

– сказав Тупицький.

Довідка. Сергій Головатий 30 квітня Тупицькому і Касмініну призупинив виплату зарплат до вирішення справ за їх позовами у Верховному Суді. Також розпорядженням він зупинив право на використання Тупицьким і Касмініним державного майна і службових автомобілів.

ВАКС підтверджує відкриття справи

У пресслужбі Вищого антикорупційного суду повідомили, що орган зобов'язав НАБУ внести до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення Головатим.